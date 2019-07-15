Паризький бренд має стати символом авангардної розкоші в автомобільній галузі.

В Україну прийшов новий французький бренд автомобілів DS Automobiles. Віднині це не модернізовані моделі Citroen, а повністю самостійні автомобілі з власним кузовом та преміальним оздобленням, створені на глобальній платформі концерну PSA.

Окрім того, в нового бренду будуть окремі автосалони та власна концепція сервісу.

Створення нового преміального бренду автомобілів виходить з загальносвітової тенденції збільшення споживання "лакшері" товарів. За останнє десятиріччя ця категорія виросла на 77% у грошовому вираженні. Такі торгові марки, як Lois Vuitton, Chanel, Hermes, Cartier, Gucci – переважно французькі бренди. Тому поява автомобільної преміум-марки зі світової столиці моди Парижу стала послідовним кроком прагнення людей отримати справді якісні, престижні та вишукані речі. На автомобільному ринку – аналогічна тенденція: преміальні марки ростуть швидше та мають більшу дохідність, аніж мас-маркет.

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Історія DS

Кожен преміум-бренд має легендарну історію. Французькі традиції автомобілебудування мають не менший авторитет, ніж німецькі, особливо в дизайні та сміливих технологічних рішеннях. Ікони стилю – модель DS "Богиня" (1955 рік), яка і стала основоположником нового бренду, та купе SM (1970 рік), що мав двигун від Maserati. Саме ці моделі стали основоположниками нинішніх цінностей бренду DS.

В 2010 році концерн PSA створив преміальну лінійку DS бренду Citroen, а в 2014-му відділив його в окремий всесвітній преміальний бренд з власним модельним рядом та індивідуальною айдентикою. Концерн почав розвивати окрему дилерську мережу, яка в 2019 року розпочала працювати в Україні. За словами глави PSA в Україні Дамьен Мартан-Кошера, "бренд DS входить в український авторинок 19 липня 2019 року з трьох дилерів у найбільших містах країни – Києві, Львові та Харкові".

Філософія DS

Головна філософія бренду DS Automobiles – поєднання авангарду технологій зі світом французької розкоші. З однієї сторони, він ставить за мету переглянути традиційні еталони розкоші в автомобілебудуванні. З іншої – наслідувати кращі традиції паризьких дизайнерів.

В зовнішньому оформленні моделей DS прослідковується єдиний стиль у скульптурі кузова, передній та задній оптиці, оформленні передньої частини.

Але найбільш вражає інтрер'єр автомобілів. При його розробці дизайнери надихались формою діамантів, використовували традиційні для "лакшері" сегменту техніки обробки металу та шкіри. Над створенням кожної деталі було витрачено багато часу, кожна дрібниця має своє пояснення.

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Наприклад, у всьому інтер'єрі видно ромбічні форми – структура діаманту, дизайн сидінь повторює фактуру ремінців годинників, а патерни поверхонь мають структуру золота чи мармура.

Загалом, салони автомобілів DS втілюють в собі комфорт першого класу, спортивність та елеґантність одночасно.

Техніка виготовлення матеріалів – це поєднання традиційної технології та інновацій. Наприклад, над варіантами оздоблення салонів працює власна майстерня виробів зі шкіри, яка допустила у виробництва лише два постачальника натуральної шкіри – з Франції та Австралії. Сировина проходить 21 крок обробки.

Сервіс для клієнтів DS

Задля того, щоб власники автомобілів DS відчували себе привілегійованими клієнтами, для них створюється ціла програма лояльності only you. На сьогодні це 5 особливих сервісів: клуб привілеїв, гаманець, мобільний додаток, оренда та ассістанс.

В мережі автосалонів DS, що відокремлені від інших марок – особливе ставлення до клієнтів, власний приймальник на сервісі, можливість віртуальної подорожі, особливий запах, музика і навіть сорт кави.

Плани DS в Україні

Перші автосалони DS Automobiles відкриваються у 2019 році в Києві, Львові та Харкові. Наступного року до них долучаються Одеса та Дніпро. Бренд буде підтримувати визначні мистецькі заходи, турніри з гольфу та регати на яхтах.

Мета нового бренду DS Automobiles – стати в один ряд з такими марками, як Lois Vuitton, Chanel, Hermes, Cartier. І для цього у нього є всі передумови.

Нагадаємо, що показав бренд DS в Парижі.