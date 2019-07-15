Парижский бренд должен стать символом авангардной роскоши в автомобильной отрасли.

В Украину пришел новый французский бренд автомобилей DS Automobiles. Отныне это не модернизированные модели Citroen, а полностью самостоятельные автомобили с собственным кузовом и премиальной отделкой, созданные на глобальной платформе концерна PSA.

Кроме того, у нового бренда будут отдельные автосалоны и собственная концепция сервиса.

Создание нового премиального бренда автомобилей выходит из общемировой тенденции увеличения потребления "лакшери" товаров. За последнее десятилетие эта категория выросла на 77% в денежном выражении. Такие торговые марки, как Lois Vuitton, Chanel, Hermes, Cartier, Gucci – преимущественно французские бренды. Поэтому появление автомобильной премиум-марки из мировой столице моды, Парижа, стала последовательным шагом стремления людей получить действительно качественные, модные и изысканные вещи. На автомобильном рынке – аналогичная тенденция: премиальные марки растут быстрее и имеют большую доходность, чем масс-маркет.

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История DS

Каждый премиум-бренд имеет легендарную историю. Французские традиции автомобилестроения имеют не меньший авторитет, чем немецкие, особенно в дизайне и смелых технологических решениях. Иконы стиля – модель DS "Богиня" (1955 год), которая и стала основоположником нового бренда, и купе SM (1970 год), который имел двигатель от Maserati. Именно эти модели стали основоположниками нынешних ценностей бренда DS.

В 2010 году концерн PSA создал премиальную линейку DS бренда Citroen, а в 2014-м отделил его в отдельный всемирный премиальный бренд с собственным модельным рядом и индивидуальной айдентикой. Концерн начал развивать отдельную дилерскую сеть, которая в 2019 году начала работать в Украине. По словам главы PSA в Украине Дамьена Мартан-Кошера, "бренд DS входит на украинский авторынок 19 июля 2019 года из трех дилеров в крупнейших городах страны – Киеве, Львове и Харькове".

Философия DS

Главная философия бренда DS Automobiles – сочетание авангарда технологий с миром французской роскоши. С одной стороны, он ставит за цель пересмотреть традиционные стандарты роскоши в автомобилестроении. С другой – следовать лучшим традициям парижских дизайнеров.

В наружном оформлении моделей DS прослеживается единый стиль в скульптуре кузова, передней и задней оптике, оформлении передней части.

Но больше всего поражает интерьер автомобилей. При его разработке дизайнеры вдохновлялись формой бриллиантов, использовали традиционные для "лакшери" сегмента техники обработки металла и кожи. Для создания каждой детали было потрачено много времени, каждая мелочь имеет свое объяснение.

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Например, во всем интерьере видно ромбические формы – структура алмаза, дизайн сидений повторяет фактуру ремешков часов, а паттерны поверхностей имеют структуру золота или мрамора.

В общем, салоны автомобилей DS воплощают в себе комфорт первого класса, спортивность и элегантностью одновременно.

Техника изготовления материалов – это сочетание традиционной технологии и инноваций. Например, над вариантами отделки салонов работает собственная мастерская изделий из кожи, которая допустила в производства только два поставщика натуральной кожи – из Франции и Австралии. Сырье проходит 21 шаг обработки.

Сервис для клиентов DS

Для того, чтобы владельцы автомобилей DS чувствовали себя привилегированными клиентами, для них создается целая программа лояльности only you. Сегодня это 5 особых сервисов: клуб привилегий, кошелек, мобильный приложение, аренда и ассистанс.

В сети автосалонов DS, которые отделены от других марок – особое отношение к клиентам, собственный приемник на сервисе, возможность виртуального путешествия, особый запах, музыка и даже сорт кофе.

Планы DS в Украине

Первые автосалоны DS Automobiles открываются в 2019 году в Киеве, Львове и Харькове. В следующем году к ним присоединяются Одесса и Днепр. Бренд будет поддерживать выдающиеся художественные мероприятия, турниры по гольфу и регаты на яхтах.

Цель нового бренда DS Automobiles – стать в один ряд с такими марками, как Lois Vuitton, Chanel, Hermes, Cartier. И для этого у него есть все предпосылки.

Напомним, что показал бренд DS в Париже.