Чемпион Формула 1 2016 года предложил свои услуги "Тесле" из собственных соображений, зачем это ему – пока неясно.

Судя по Instagram экс-гонщика, Нико Росберг имеет в гараже Tesla Model X и является сторонником американской марки. Также очевидно, что он подписан на Тwitter Илона Маска и собирается помочь ему одолеть немецкого конкурента Model S – новый Porsche Taycan.

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Во время своей карьеры в Формуле 1 Нико выступал за "Уильямс" и "Мерседес", а значит не мог показывать свою приверженность к машинам конкурентов.



Фото: Нико Росберг и его Tesla Model X

И в 2016 году про-пилот с титулами Чемпион мира 2016 года, вице-чемпион 2014 и 2015 годов, а также кубком за поул-позишн 2014 года завершил карьеру. Это развязало ему руки.

Росберга, например, можно было увидеть на недавней презентации Porsche Taycan и премии за “зеленые” технологии Green Awards, снова рядом с “Тайканом”. А после публичного заявления Маска о том, что Model S побьет рекорд Нюрбургринга, установленный “Тайканом” перед премьерой, Нико Росберг вызвался помочь “Тесле”.

Thanks for offering! Sure, that would be great. — Elon Musk (@elonmusk) 7 сентября 2019 г.

“Позвони, если тебе понадобится приличный водитель”, – написал Росберг, обращаясь к Маску. Тот, конечно, принял предложение.

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