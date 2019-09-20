При этом она покажет рекорды пробега на одном заряде, а может – и динамики.

Новое поколение представительского седана от BMW получит мощность в 680 л. с. и запас хода в 580 километров... на одной зарядке. Речь идет о полностью электрической модификации i7S.

Пока это неофициальная информация, поступившая от BMW Blog, однако очень часто их предположения сбываются. По их данным, электрическая "семерка" будет оснащаться батареей емкостью 120 кВт*ч. Это впечатляющий показатель – например, у недавно представленного Porsche Taycan он составляет 93,4 кВт*ч. Такой автомобиль сможет достигать 100 км / ч быстрее, чем M760Li, который делает это за 3,91 секунды.

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Базовая версия BMW i7 получит менее мощную, но все равно серьезную батарею емкостью 100 кВт*ч. Ее отдача составит около 500 л.с.

Со сменой поколений седан 7-й серии лишится 12-цилиндрового двигателя. Однако в гамме сохранится модификация M750L, но с индексом е. Для этой версии седана готовят силовую установку, которая состоит из рядной "шестерки" мощностью около 400 л.с. и электромотора. Совокупно они смогут развивать до 550 л. с. и 800 Нм крутящего момента.

Дебют нового поколения BMW 7 Series состоится в 2021 году. Посмотрим, что к этому времени успеют сделать конкуренты.

Напомним, что следующего поколения BMW i3 не будет.