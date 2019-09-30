Мікроавтобуси вже давно стали невід'ємною частиною нашого життя. Для мільйонів людей, що не мають власного автомобіля, це єдиний спосіб дістатись на роботу чи в інших справах. Якщо пощастить втиснутись у забиту маршрутку на своїй зупинці.

Чи має маршрутка якісь ліміти? Безумовно, в кожному такому мікроавтобусі є розрахункова кількість місць для сидіння та всі ми чудово знаємо, що коли дуже потрібно, кузов стає “гумовим”.

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В Українських мегаполісах серед маршруток переважають міські автобуси малого класу, типу “Богдан”, однак у менших містах на дорогах усе ще чимало пасажирських Sprinter, Transit та “Газель”. Остання, за паспортом, вміщує 12 пасажирів на сидячих місцях. Та попит перевищує пропозицію і в маршрутки набивається вдвічи, втричі, в п’ять разів більше народу! Блогери з каналу Garage 54 переконались у цьому в ході експерименту.



Під час першої спроби в “Газель” вмістилось п’ять десятків людей. Маршрутка навіть змогла проїхати кілька десятків метрів з такою кількістю пасажирів. Однак учасники експерименту вирішили потіснитись ще трохи і під час другої спроби у машину набилось 60 пасажирів, плюс водій!

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