Один нюанс: сервіс Uber Copter доступний лише у Нью-Йорку та Абу-Дабі.

Сервіс Uber Copter буде запущений в Нью-Йорку з жовтня цього місяця. Якщо раніше доступ до програми передбачався лише для користувачів Uber зі статусом Platinum та Diamond, то напередодні запуску стало відомо, що вертолітом зможе скористатись будь-який користувач.

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Нью-Йорк має славу мегаполіса с найбільшими заторами у світі. Напевно, кожен, хто в них стоїть, мріє про те, щоб перелетіти до потрібного місця повітрям. Тепер це справді можна здійснити. Звісно, дозволити собі польоти зможе далеко не кожен бажаючий. Ще один недолік: Uber Copter працюватиме, як маршрутка, доставляючи пасажирів з нижнього Манхеттена до міжнародного аеропорту JFK або навпаки. Послуга доступна з понеділка по п’ятницю.

Користувачі побачать піктограму вертольота у додатку Uber, якщо їх подорож розпочнеться або закінчиться у визначеному районі, на якому працює повітряна служба. Крім того, користувачі можуть подати запит на поїздку до п’яти днів заздалегідь. Обійдеться переліт на Uber Copter у 300 доларів. Раніше подібний сервіс був запущений в столиці ОАЕ.

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