Найперше, що потрібно знати про обидві новинки: розгін до сотні займає 4,5 секунди.

Audi RS Q3 та RS Q3 Sportback не лише виглядають, як мініатюрні племінники Lamborghini Urus, а й їдуть відповідно.

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Спеціально для спортивних версій "К’ю три” інженери Audi Sport створили модернізовану версію знаменитого пятицилиндрового мотора. 2,5-літровий турбоагрегат тепер на 26 кіло легший і більш продуктивний.

RS Q3 у версії Performance має в запасі 400 к.с. і 480 Нм крутного моменту (на 33 більше, ніж у попередника). Працює двигун з семиступінчастою коробкою S tronic і системою повного приводу Quattro. Динамічні характеристики кросовера та крос-купе ідентичні: 4,5 секунди до 100 км/год і 250 км/год максималки. За доплату можна посунути обмежувач до 280 км/год.

Фото: Audi RS Q3 2020 / Audi

Обидві новинки в базі оснащені спортивною підвіскою зі зменшеним на 10 мм кліренсом. Опційно доступна підвіска Dynamic Chassis Control з адаптивними амортизаторами. Також у стандартну комплектацію включені спортивні гальма з шестипоршневими супортами, котрі, доплативши, можна замінити комплектом карбон-керамічних дисків з моноблоковими алюмінієвими супортами.

Фото: Audi RS Q3 Sportback 2020 / Audi

Традиційно, версії RS передбачають не лише покращення продуктивності, а й ефектнішу зовнішність та багатший салон у спортивному стилі. Двійнятам RS Q3 виділили новий обвіс та затемнені деталі екстер’єру, 20-дюймові колісні диски (з можливістю заміни на 21-дюймові), опційний випуск RS Sport з чорними патрубками і пару особливих відтінків – зелений Kyalami Green і сірий Nardo Grey. Внутрішній простір оздоблений шкірою наппа та алькантарою з прострочкою червоною (або синьою) ниткою, присутні обов’язкові деталі з алюмінію і фірмові килимки.

Audi RS Q3 і RS Q3 Sportback з’явиться у продажу в Європі на початку наступного року. Ціни будуть оголошені ближче до ринкового старту.

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