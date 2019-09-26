Первое, что нужно знать об обеих новинках: разгон до сотни занимает 4,5 секунды.

Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback не только выглядят, как маленькие племянники Lamborghini Urus, но и едут соответственно.

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Первое, что нужно знать об обеих новинках: разгон до сотни занимает 4,5 секунды. Специально для спортивных версий "Кью три" инженеры Audi Sport создали модернизированную версию знаменитого пятицилиндрового мотора. 2,5-литровый турбоагрегат теперь на 26 кило легче и более производительный.

RS Q3 в версии Performance имеет в запасе 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента (на 33 больше, чем у предшественника). Работает двигатель с семиступенчатой ​​коробкой S tronic и системой полного привода Quattro. Динамические характеристики кроссовера и кросс-купе идентичны: 4,5 секунды до 100 км/ч и 250 км/ч максималки. За доплату можно подвинуть ограничитель до 280 км/ч.

Фото: Audi RS Q3 2020 / Audi

Обе новинки в базе оснащены спортивной подвеской с уменьшенным на 10 мм клиренсом. Опционально доступна подвеска Dynamic Chassis Control с адаптивными амортизаторами. Также в стандартную комплектацию включены спортивные тормоза с шестипоршневыми суппортами, которые, доплатив, можно заменить комплектом карбон-керамических дисков с моноблочными алюминиевыми суппортами.

Фото: Audi RS Q3 Sportback 2020 / Audi

Традиционно, версии RS предусматривают не только улучшение производительности, но и эффектную внешность и богатый салон в спортивном стиле. Двойняшкам RS Q3 сделали новый обвес и затемненные детали экстерьера, 20-дюймовые колесные диски (с возможностью замены на 21-дюймовые), опциональный выпуск RS Sport с черными патрубками и пару особых оттенков – зеленый Kyalami Green и серый Nardo Grey. Внутреннее пространство отделано кожей наппа и алькантарой с прострочкой красной (или синей) нитью, присутствуют обязательные детали из алюминия и фирменные коврики.

Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback появится в продаже в Европе в начале следующего года. Цены будут объявлены ближе к рыночному старту.

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