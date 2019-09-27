Один нюанс: сервис Uber Copter доступен только в Нью-Йорке и Абу-Даби.

Сервис Uber Copter будет запущен в Нью-Йорке с октября этого месяца. Если раньше доступ к программе предусматривался только для пользователей Uber со статусом Platinum и Diamond, то накануне запуска стало известно, что вертолетом сможет воспользоваться любой пользователь.

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Нью-Йорк имеет славу мегаполиса с крупнейшими пробками в мире. Наверное, каждый, кто в них стоит, мечтает о том, чтобы перелететь до нужного места по воздуху. Теперь это действительно можно осуществить. Конечно, позволить себе полеты сможет далеко не каждый желающий. Еще один недостаток: Uber Copter будет работать, как маршрутка, доставляя пассажиров из нижнего Манхэттена до международного аэропорта JFK или наоборот. Услуга доступна с понедельника по пятницу.

Пользователи увидят значок вертолета в приложении Uber, если их путешествие начнется или закончится в определенном районе, на котором работает воздушная служба. Кроме того, пользователи могут запросить поездку до пяти дней заранее. Обойдется перелет на Uber Copter в 300 долларов. Ранее подобный сервис был запущен в столице ОАЭ.

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