Дизайн концепту водневого легковика повністю змінився.

Автомобіль на водневих паливних елементах Toyota Mirai першого покоління має доволі специфічний дизайн, чим відлякував покупців. А от концепт другого покоління Mirai демонструє зовсім інший підхід. Віднині це престижний седан бізнес-класу, можливо більш шикарний, ніж Camry.

Головний конструктор Йошиказу Танака зазначає, що в другому поколінні воднева складова стала швидше бонусом до візуально бажаного автомобіля.

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Більше того, повністю змінилась платформа – авто побудоване на модульній архітектурі TNGA, яка розроблялася з урахуванням розміщення альтернативних силових агрегатів. У новинці тепер задній привід замість переднього і п'ять місць для пасажирів замість чотирьох.

Повні характеристики японці ще не розкрили. Відомо лише, що перероблена начинка забезпечить 30-відсоткову перевагу дальності пробігу над попередником. Той по японським стандартам міг проїхати без дозаправки 650 км!

На Токійському автосалоні він буде представлений в статусі концепту, тільки навряд чи на шляху до серії сильно зміниться. Тойота заявляє, що серійна модель з'явиться в Японії, Північній Америці і Європі вже в кінці 2020 року.

Нагадаємо, що BMW представила X5 з водневою силовою установкою.