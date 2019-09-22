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В останньому поколінні Toyota Camry немає улюбленого багатьма V-подібного двигуна об'ємом 3.5 літри. Замість нього топова версія солідного седана отримала гібридну силову установку. Що в ній доброго і поганого, ми з'ясували під час тижневого тест-драйву.

Toyota Camry в Україні – автомобіль культовий. Її люблять за комфорт, надійність і солідний зовнішній вигляд. Але час йде, і сучасні реалії висувають нові, часом суперечливі вимоги. Toyota завжди відрізнялася обережністю щодо частини впровадження модних технічних рішень і в усі часи пропонувала своїм клієнтам тільки добре перевірені і надійні конструкції.

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Навіть зараз, коли в моді горезвісний "даунсайзінг" з "одноразовими" турбомоторами зі смішними робочими обсягами, Toyota використовує надійні, перевірені мільйонами кілометрів пробігу атмосферні двигуни. А щоб вкластися в строгі екологічні норми, та ще й порадувати відмінною динамікою, вже багато років використовує гібриди. В цій частині у Toyota, мабуть, найбільший досвід в світі. Саме поява гібрида дозволила Toyota повернутися з нинішнім поколінням Camry на європейський ринок.

Відмінна репутація

Toyota Camry завжди асоціювалося з успішністю її власника. Великий, надійний, комфортний і добре оснащений автомобіль відмінно продавався в усіх поколіннях. І нова Camry не виняток.

Після появи восьмого покоління Camry в минулому році на українському ринку інтерес до новинки був просто колосальний. Зараз, коли до нової Camry на дорогах вже звикли, непідробну цікавість викликає гібридна версія, яка з'явилася не так давно. За час нашого тест-драйву кілька власників звичайних бензинових версій цікавилися перевагами гібрида прямо в столичних корках.

І їх цікавість цілком зрозуміла. Коли, стоячи в корку, повідомляєш сусідові по потоку, що гібрид з бензиновим мотором 2,5 л. в такому режимі руху споживає всього 6,5 л на сотню кілометрів пробігу, його очі розширюються від подиву і навіть заздрості, адже звичайна бензинова Camry витрачає майже в два рази більше.

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Економія на нервах

Різниця в ціні між бензинової і гібридною версією не дуже велика. За гібрид зараз просять 1 023 780 гривень, а звичайна Camry в такій же комплектації коштує 944 680 грн. Простий підрахунок на основі паспортних даних про витрату каже, що переплата за гібрид "відіб'ється" приблизно за 50-60 тисяч кілометрів міського пробігу.

Але гібридна версія має перевагу не тільки в сухих цифрах. Вона набагато комфортніша. Гібрид вміє дуже плавно рушати, набагато стрімкіше прискорюється і тішить мешканців салону практично повною тишею на малих швидкостях.

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А найбільший плюс гібрида – комфорт в місті. Причому, головним чином психологічний. Приємно усвідомлювати, що автомобіль не забруднює атмосферу і практично не витрачає паливо, рухаючись в корках з черепашачою швидкістю.

Краплинка драйву

На ходу нова гібридна Camry зовсім не провокатор. Паспортні дані говорять про розгін до першої сотні за 8,3 секунди. Але стартувати на солідному седані з кожного світлофора і вичавлювати з неї максимум не виникає ніякого бажання. Це можна зробити кілька разів, чисто зі спортивного інтересу, але особливого задоволення активні прискорення не доставляють – гібрид не про це.

Керування гібридною Camry цілком гідне. Так, крени в поворотах присутні і філігранною точністю кермо не тішить, але з огляду на комфортні налаштування підвіски, керування виходить дуже приємним і легким. Camry усіма силами намагається захистити водія від будь-яких "напрягів".

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Потішив і алгоритм гальмування. Легке торкання педалі гальма призводить до активації системи рекуперації. Уповільнення при цьому цілком можна порівняти з гальмуванням двигуном на автомобілі з механічною коробкою. Далі, при більш сильному натисканні, підключаються звичайні гальма з досить високою ефективністю.

Особливе задоволення доставляє можливість заряджати батарею на спусках. Наприклад, в Києві, спустившись з Володимирської гірки на Поділ, можна зарядить батарею настільки, що всі подільські корки будуть подолані виключно на електротязі.

Комфорт для всіх

Потішить Camry і тих, хто любить їздити на другому ряду. Тут досить багато місця, на дивані є підігріви і електрорегулювання, USB-роз'єми для зарядки гаджетів, передбачені навіть шторки на вікна. А ще задні пасажири можуть керувати кліматом і аудіосистемою. До речі, звук в салоні досить пристойної якості – акустична система JBL звучить насичено і дуже приємно.

Попереду з системами комфорту теж повні порядок – електричне регулювання передбачене для всього і вся, включаючи рульову колонку. Є і бездротова зарядка для смартфонів. Багажник у гібридної Camry всього на 24 літра менше, ніж у бензинової версії. При обсязі в 469 це дрібниці.

Краще дизеля

Тиждень, проведений за кермом гібридної Camry, дійсно змусив переглянути своє ставлення до сучасних бензинових і дизельних автомобілів. Адже в частині економічності Camry Hybrid цілком можна порівняти з дизельними однокласниками, вона не поступається їм у динамічності і значно перевершує за рівнем комфорту.

Невелика різниця в ціні між топовою бензиновою і гібридною версією цілком виправдовується економічністю і більш високою залишковою вартістю. Ну і найголовніша перевага – приголомшлива надійність і використання тільки перевірених технологій.

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Все це ставить гібридну Camry у виграшне становище, адже гібридні версії у прямих конкурентів – велика рідкість.

Автор: Сергій Волощенко (відео), Євген Гудущан (текст)

Фото: Андрій Яцуляк, Євген Гудущан