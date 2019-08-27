19:12, сьогодні

Цей яскраво-синій спортседан люди постійно проводжають поглядом. Їх увагу привертає увагу не лише колір: кожному зрозуміло, що Lexus IS довго розглядати не вийде. Адже він швидко зникне з поля зору…

Lexus завжди асоціюється з комфортними автомобілями. Седан IS – не виключення. Але його низький силует, головна оптика складної форми та низька посадка натякає про те, що він трохи вибивається з загальної картини уявлення про "Лексус". І це справді так. Особливо у версії F-Sport.

Сідаємо зручненько

Перевіримо? Червоний салон зі спортивними сидіннями налаштовує на яскраві емоції. Зручно вмостившись у крісло, яке охоплює зі всіх боків, берешся за кермо, типове для авто цієї марки. В нього товстий обід та шкіряне оздоблення, величезне лого посередині.

Відчуваєш, що сів у дорогу та добротну машину преміум-класу. А от щодо спортивності – про неї натякає хіба що низька посадка.

Всі прилади та кнопки прилади управління знайомі за іншими моделями Lexus – наприклад, широкоформатний екран мульдимедійної системи діагональю 26 см керується лише джойстиком на центральному тунелі. І хоча екран свого смартфону побачити на дисплеї неможливо, є навігація, "блутус" та навіть цифрове DAB-радіо. А картинка камери заднього виду дуже чітка та яскрава. До того ж окрім траєкторних ліній на екрані вимальовуються "фішки", на які можна орієнтуватись при здаванні заднім ходом.

Другий ряд відформатований під двох пасажирів, до того ж щоб сісти, треба нахиляти голову під "завалений" дах. Однак місця для колін достатньо, тому ззаду можна прилягти і насолоджуватись поїздкою. До речі, у прямих конкурентів місця не більше.

Багажник об'ємом 480 літри не оснащений жодним електроприводом, однак за розміром він такий самий, як у флагманського LS! І навіть на 50 л більший, аніж у гібридного Lexus LS.

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Вперед!

Кнопка запуску двигуна знаходиться за кермом, трохи вище, ніж звичайно. Звук мотора не збуджує слух, однак це лише на холостому ходу. Чотирициліндровий турбований двигун об'ємом 2 літри знайомий нам за Lexus NX та Toyota Highlander. Він розвиває 245 "конячок" та працює в парі з 8-ступеневим "автоматом". Привід – задній: справжня класика!

Оснащення Lexus IS має багато необхідного, але без "витрибеньок". Наприклад, активного круїз-контролю нема, як і проекції на склі. Зате регулювання температури клімат-контролю відбувається за допомогою сенсорних смужок. Незвично, але зручно!

А от системи безпеки в Lexus IS на висоті. Вони попередять про надто близьку відстань до авто попереду, а якщо водій не реагує – самі натиснуть на гальма. В дзеркалах – індикатори наявності машин в сліпих зонах, хоча автоматичного підкеровування для втримання в своїй смузі нема.

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7 секунд до сотні

Подивившись на низький кліренс, довгу базу та низькопрофільні шини, починаєш з пересторогою думати про їзду вітчизняними дорогами. І справді, долання ям, розбитого асфальту, "гребінки" не приносить на цьому авто задоволення. Хоча, як і подобає справжньому "Лексусу", нерівності він проїжджає плавно, ніби згладжує їх. Пасажири не відчувають ями "спиною", а звук від їх проїзду якийсь віддалений та не нав'язливий. Звичайно, якщо не втрапиш у справді велику вибоїну – її почуєш відчутним стуком.

Але ж машина створена не задля їзди поганими дорогами! Де справді розкривається характер Lexus IS, так це на автомагістралях. Його стихія – дорога з гарним покриттям, і при цьому не важливо, рівна вона чи з серією поворотів. На таких шляхах від керування Lexus IS отримуєш справжнє задоволення.

Впевнений розгін – 7 секунд до першої сотні – найкраще відчувається у спортивному режимі. В ньому реакції на натискання педалі газу найбільш швидкі, кермо наливається приємною тяжкістю, а коробка передач тримає високі оберти при скиданні газу й пізніше перемикається вверх. При цьому звук мотору вже відчутний – водій “чує” тих 245 конячок, які “сховались” під капотом. Та й шум вітру після 120 км на годину вже пробивається. Однак обгони на Lexus IS – справжнє задоволення! Переконався у його безпеці, натиснув на газ – і під веселий акомпанемент турбодвигуна прошмигнув перед попутною машиною.

Восьмиступінчата коробка передач лише на початку затримується на кік-дауні, а на ходу дуже вміло перебирає ступені, практично непомітно для водія. Втім, коли драйвер хоче "зіграти на випередження" перед маневром чи скинути пару передач перед віражем, він це робить підкермовими пелюстками.

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Комфортна спортивність

Седан впевнено тримає дорогу на будь-якій швидкості, а гальма інформативні та прогнозовані з будь-якої швидкості. Хоча в деяких випадках може здатись, що вони могли б бути і більш ефективними.

Адаптивна підвіска цього Lexus дивним чином поєднує "фірмову" м'якість та спортивну "чіпкість" до дороги. На серії поворотів авто відмінно тримається траєкторії, слухняно входить у віраж та не "ведеться" на помилки водія з перебором газу – електроніка м'яко, але настирно гасить такі "вибрики". Тому на звивистій дорозі отримуєш справжній кайф у кожному повороті.

Витрата пального сильно залежить від манери їзди. Якщо використовувати режим "Еко" та неспішно пересуватись містом, можна вкладатись у 9,5-10,5 літрів на сотню. На трасі, залежно від швидкості – від 7 до 9,5 літрів. Так-так, на швидкості витрата росте не надто сильно завдяки вивіреній аеродинаміці. Адже окрім форми кузова, інженери попрацювали над дном та конфігурацією повітряних дифузорів.

Динамічний та надійний

Таким чином, Lexus IS виправдав своє призначення як найдрайвовішого "Лексуса" за нормальні гроші. Він продається від мільйона гривень "з копійками", а це за курсом 25 рівно 40 тисяч доларів. Де ще можна знайти динамічний седан преміум-класу за такі гроші? Звичайний – так, а от динамічний – питання.

За нашу, найдорожчу версію F-Sport, зі спортивними “спідницями” та підвіскою, 18-дюймовими дисками з більш широкими шинами позаду та шикарними червоними шкіряними сидіннями дилери просять 1,33 млн грн, тобто $53 тисяч. Однак брати таку версію слід тільки тим, хто пересувається виключно ідеальними дорогами – для інших підійдуть і дешевші модифікації з 17-дюймовими колесами та без спортивної підвіски й шикарного обвісу, який будеш боятись подряпати.

Ще одна перевага Lexus IS – у традиційності конструкції. Через невелику кількість електроніки це той самий надійний "Лексус", який цінують українці. І на СТО вас навряд чи запам'ятають в обличчя, хіба що через яскравий колір машини.

Автор: Сергій Матусяк

Фото автора і Андрія Яцуляка