19:12, 27 августа

Этот ярко-синий спортседан люди постоянно провожают взглядом. Их внимание привлекает не только цвет: понятно, что Lexus IS долго рассматривать не получится. Ведь он быстро исчезнет из поля зрения...

Lexus всегда ассоциируется с комфортными автомобилями. Седан IS – не исключение. Но его низкий силуэт, головная оптика сложной формы и низкая посадка намекает о том, что он немного выбивается из общей картины представления о "Лексусе". И это действительно так. Особенно в версии F-Sport.

Присаживаемся уютненько

Проверим? Красный салон со спортивными сиденьями настраивает на яркие эмоции. Удобно устроившись в кресло, которое охватывает со всех сторон, берешься за руль, типичный для автомобиля этой марки. У него толстый обод и кожаная отделка, огромный логотип посередине.

Чувствуешь, что сел в дорогую и добротную машину премиум-класса. А вот что касается спортивности – о ней намекает разве что низкая посадка.

Все приборы и кнопки управления знакомы по другим моделям Lexus – например, широкоформатный экран мульдимедийнои системы диагональю 26 см управляется только джойстиком на центральном тоннеле. И хотя экран своего смартфона увидеть на дисплее невозможно, есть навигация, "блютус" и даже цифровое DAB-радио. А картинка камеры заднего вида очень четкая и яркая. К тому же кроме траекторных линий на экране вырисовываются "фишки", по которым можно ориентироваться при сдаче задним ходом.

Второй ряд отформатирован под двух пассажиров, причем чтобы сесть, надо наклонять голову под "заваленную" крышу. Однако места для коленей достаточно, поэтому сзади можно прилечь и наслаждаться поездкой. Кстати, у прямых конкурентов места не больше.

Крышка багажника объемом 480 литров не оснащена электроприводом, однако по размеру отсек такой же, как у флагманского LS! И даже на 50 л больше, чем у гибридного Lexus LS.

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Вперед!

Кнопка запуска двигателя находится за рулем, чуть выше, чем обычно. Звук мотора не возбуждает слух, однако это лишь на холостом ходу. Четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 2 литра знакомый нам по Lexus NX и Toyota Highlander. Он развивает 245 “лошадок” и работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Привод – задний: настоящая классика!

В оснащении Lexus IS много необходимого, но без "изысков". Например, активного круиз-контроля нет, как и проекции на стекле. Зато регулирование температуры климат-контроля происходит с помощью сенсорных полосок. Необычно, но удобно!

А вот системы безопасности в Lexus IS на высоте. Они предупредят о слишком близком расстоянии к впереди идущему автомобилю, а если водитель не реагирует – сами нажмут на тормоза. В зеркалах – индикаторы наличия машин в слепых зонах, хотя автоматической корректировки управления для удержания в своей полосе нету.

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7 секунд до сотни

Посмотрев на низкий клиренс, длинную базу и низкопрофильные шины, начинаешь настороженно думать о езде по отечественным дорогам. И действительно, преодоление ям, разбитого асфальта, "гребенки" не приносит на этом автомобиле удовольствия. Хотя, как и подобает настоящему "Лексусу", неровности он проезжает плавно, будто сглаживает их. Пассажиры не чувствуют ямы "спиной", а звук от их проезда какой-то отдаленный и не навязчивый. Конечно, если не попадешь в действительно большую выбоину – ее услышишь ощутимым стуком.

Но машина создана не для езды по плохим дорогам! Где действительно раскрывается характер Lexus IS, так это на автомагистралях. Его стихия – дорога с хорошим покрытием, и при этом не важно, ровная она или с серией поворотов. На таких дорогах от управления Lexus IS получаешь настоящее удовольствие.

Уверенный разгон – 7 секунд до первой сотни – лучше всего ощущается в спортивном режиме. В нем реакции на нажатие педали газа наиболее быстрые, руль наливается приятной тяжестью, а коробка передач держит высокие обороты при сбросе газа и позже переключается вверх. При этом звук мотора уже ощутимый – водитель "слышит" те 245 лошадок, которые "спрятались" под капотом. И шум ветра после 120 км в час уже пробивается. Однако обгоны на Lexus IS – настоящее удовольствие! Убедился в его безопасности, нажал на газ – и под веселый аккомпанемент турбодвигателя юркнул перед попутной машиной.

Восьмиступенчатая коробка передач только в начале задерживается на кик-дауне, а на ходу очень умело меняет ступени, практически незаметно для водителя. Впрочем, когда драйвер хочет "сыграть на опережение" перед маневром или сбросить пару передач перед виражом, он это делает подрулевыми лепестками.

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Комфортная спортивность

Седан уверенно держит дорогу на любой скорости, а тормоза информативны и прогнозируемы на любой скорости. Хотя в некоторых случаях может показаться, что они могли бы быть и более эффективными.

Адаптивная подвеска этого Lexus удивительным образом сочетает "фирменную" мягкость и спортивную "цепкость" к дороге. На серии поворотов автомобиль отлично держится траектории, послушно входит в вираж и не “ведется” на ошибки водителя с перебором газа – электроника мягко, но настойчиво гасит такие "выходки". Поэтому на извилистой дороге получаешь настоящий кайф в каждом повороте.

Расход топлива сильно зависит от манеры езды. Если использовать режим "Эко" и неспешно передвигаться по городу, можно вкладываться в 9,5-10,5 литров на сотню. На трассе в зависимости от скорости – от 7 до 9,5 литров. Да-да, на скорости расход растет не слишком сильно благодаря выверенной аэродинамике. Ведь кроме формы кузова, инженеры поработали над днищем и конфигурацией воздушных диффузоров.

Динамический и надежный

Таким образом, Lexus IS оправдал свое назначение как самый драйвовый "Лексус" за нормальные деньги. Он продается от миллиона гривен "с копейками", а это по курсу 25 ровно 40 тысяч долларов. Где еще можно найти динамичный седан премиум-класса за такие деньги? Обычный – да, а вот динамичный – вопрос.

За нашу, самую дорогую версию F-Sport, со спортивными "юбками" и подвеской, 18-дюймовыми дисками с более широкими шинами сзади и шикарными красными кожаными сиденьями дилеры просят 1,33 млн грн, то есть $ 53 тысяч. Однако брать такую ​​версию следует только тем, кто передвигается исключительно по идеальным дорогам – для других подойдут и более дешевые модификации с 17-дюймовыми колесами и без спортивной подвески и шикарного обвеса, который страшно поцарапать.

Еще одно преимущество Lexus IS – в традиционности конструкции. Из-за небольшого количества электроники это тот самый надежный "Лексус", который ценят украинцы. И на СТО вас вряд ли запомнят в лицо, разве что из-за яркого цвета машины.

Автор: Сергей Матусяк

Фото автора и Андрея Яцуляка