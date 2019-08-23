Японский премиальный бренд покажет серийный электрокар на автошоу в Токио осенью этого года.

Электрический "Лексус" будет маленьким, высоким, удобным для города автомобилем. И с очень футуристическим дизайном. Ожидается, что дизайнеры вдохновляются концептом LF-SA 2015 года (на фото).

"Мы считаем, что наше будущее могло бы напоминать этот концепт", – сказал вице-президент Lexus Коджи Сато.

В салоне будет пару экранов, которые станут основой для новой мультимедийно-развлекательной системы.

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Платформа для электромобилей будет общей с Toyota, материнской компанией Lexus. Две марки планируют выпустить 10 электрических моделей до 2025 года. Lexus также работает над внедрением электромоторов в колесах, но это дело не завтрашнего дня. "Мы ожидаем, что четыре колеса, которые работают независимо, дадут автомобилю лучшую динамику, стабильность и управляемость", – сказал он.

Другие подробности относительно первого электрического "Лексус" станут известны на Токийском автосалоне осенью этого года.

Напомним, что японские автопроизводители объединились для производства беспилотников.