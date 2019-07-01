Не менее пяти автопроизводителей объединили усилия для создания совместного предприятия.

Информагентство Reuters сообщает о консорциуме японских автопроизводителей, которые вкладывают значительные средства в стартап под названием Monet, который разрабатывает беспилотники.

Также интересно: Apple приобрела разработчика беспилотных автомобилей

Согласно источникам, Mazda, Suzuki, Subaru, Isuzu, и Daihatsu имеют 2-процентную долю в Monet. Ранее, в марте прошлого года, стартап уже получил значительные финансовые вливания от компаний Honda и Hino Motors на сумму в $ 23,2 миллиона.

Также по сообщению Reuters, компании Toyota и Softbank владеют по 35% акций Monet каждая, в то время как Honda и Hino содержат еще по 10%. Таким образом 90% акций стартапа находится в собственности японских автопроизводителей. Ни один из новых автопроизводителей не предоставил комментариев по этому поводу.

Также интересно: Автосалон в Алабаме предлагает в подарок к каждому пикапу дробовик, Библию и флаг США