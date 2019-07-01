Не менше п'яти автовиробників долучились до спільного підприємства Toyota та Softbank.

Інформагентство Reuters повідомляє про консорціум японських автовиробників, які вкладають значні кошти у стартап під назвою Monet, який розробляє безпілотники.

Також цікаво: Apple придбала розробника безпілотних автомобілів

Згідно з джерелами, Mazda, Suzuki, Subaru, Isuzu, та Daihatsu мають 2-відсоткову частку в Monet. Раніше, у березні минулого року, стартап вже отримав значні фінансові вливання від компаній Honda та Hino Motors на суму в $23,2 мільйони.

Також за повідомленням Reuters, компанії Toyota та Softbank володіють по 35% акцій Monet кожна, у той час як Honda та Hino утримують ще по 10%. Таким чином 90% акцій стартапу знаходиться у власності японських автовиробників. Жоден з нових автовиробників не надав коментарів з цього приводу.

Також цікаво: Автосалон в Алабамі пропонує в подарунок до кожного пікапа дробовик, Біблію та прапор США