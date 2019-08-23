Японський преміальний бренд покаже серійний електрокар на автошоу в Токіо восени цього року.

Електричний "Лексус" буде маленьким, високим, зручним для міста автомобілем. І з дуже футуристичним дизайном. Очікується, що дизайнери надихаються концептом LF-SA 2015 року (на фото).

"Ми вважаємо, що наше майбутнє могло б нагадувати цей концепт", - сказав віце-президент Lexus Коджі Сато.

В салоні буде пару екранів, які стануть основою для нової мультимедійно-розважальної системи.

Читайте також: тест-драйв Lexus LC500

Платформа для електромобілів буде спільною з Toyota, материнською компанією Lexus. Дві марки планують випустити 10 електричних моделей до 2025 року. Lexus також працює над впровадженням електромоторів в колесах, однак це справа не завтрашнього дня. "Ми очікуємо, що чотири колеса, які працюють незалежно, дадуть автомобілю кращу динаміку, стабільність та керованість", - сказав він.

Інші подробиці щодо першого електричного "Лексус" стануть відомі на Токійському автосалоні восени цього року.

Нагадаємо, що японські автовиробники об'єднались для виробництва безпілотників.