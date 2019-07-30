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Грозу чутно здалеку. Спочатку до тебе долітають відголоски, потім гуркоче все сильніше, поки фронт не підійде впритул і ти не почуєш всю міць стихії. Саме так наближається новий Lexus LC500. Бо його атмосферний мотор V8 звучить, наче грім серед ясного неба. А коли він близько, то дизайн цього купе засліплює, мов блискавка.

Автор: Cергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

Кожного разу, коли я бачу на київських дорогах дорогі "заряджені" позашляховики, не розумію, чому люди не купують за ці ж 200 тисяч євро суперкари. Хоча й сам знаю відповідь: у нас немає доріг, на яких на них можна їздити. Бо суперкар витрясатиме з тебе душу, поки доїдеш до роботи і назад, а позашляховик – це транспорт на усі випадки життя. У суперкара маса особливостей – двоє дверей, тісний задній ряд, скромний кліренс та невеликий багажник. Однак все це можна вибачити, якщо у спортивного купе ефектний стиль і шалений темперамент, від якого перехоплює подих. Саме так, як від спорткупе Lexus LC500.

Притягувач поглядів

Зовнішність цього авто – це одна суцільна емоція. Навіть як для Lexus’а у нього дуже сміливий дизайн. Бо він фактично повторює концепт LF-LC, представлений у 2012 році на автошоу в Детройті. Безумовно, це один з найгарніших "Лексусів" та сучасних спорткарів. В серію пішли майже всі оригінальні дизайнерські рішення. Сам президент корпорації Акіо Тойода керував створенням моделі. Тому плаский, наче тарілка, широкий і червоний, Lexus LC притягує погляди скрізь, де би не з’явився.

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І ось я провалююсь в глибоке крісло в жовтому салоні. Інтер’єр, в якому скомбіновано жовту шкіру із жовтою алькантарою, створено не менш якісно, ніж у преміальних "німців". А чого варта ручка для переднього пасажира на тунелі, яка фактично є віддзеркаленням такої ж ручки на дверях? Виглядає круто!

Та й самі крісла мають шикарну підтримку, але зручні. Посадка та вихід з машини не нагадують вправи з йоги. Де практичність відступає на задній план, так це зі скромним багажником на 197 літрів і заднім рядом, на який хіба що дитина поміститься.

Про те, що автомобіль преміальний, говорить все – і матеріали оббивки, і рівень їх підгонки, і висококласна акустика Mark Levinson із 13 динаміками.

Старт емоцій

Але всі ці думки про практичність та доцільність як вітром здуває, коли просто натискаєш кнопку "Старт". Вона будить двигун, який, можливо, ставить Lexus в один ряд Ferrari чи Lamborghini. Так, так, це не просто слова захвату! Бо задля того, щоб "приготувати" мотор, японці використали класичний "рецепт". Жодних турбін, тільки великий об’єм! Тому з восьми циліндрів і п’яти літрів об’єму у цьому "Лексусі" знімають 477 сил. І те, як вони прокидаються, сподобається усім. В першу секунду випускна система генерує гучне і глибоке гарчання, яке чітко показує, що під капотом справжній монстр. Зрозуміло, що після цього все інше відступає на другий план.

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Оркестр для автомобіліста

Поки я не спробував цей мотор в усіх режимах, на різних швидкостях, я навіть не намагався думати про щось інше. Зрозуміло, що найкраще LC500 їде в режимі Sport+. В ньому не тільки випускна виходить на найвищі ноти, але й їде купе найцікавіше. Коли прискорюєшся з низів, V8 як звучить як вулкан, який прокидається. А коли заганяєш стрілку тахометра під червону зону, то купе чути здалеку. Двигун може посперечатися з будь-яким симфонічним оркестром. Хочеться перемикатися донизу кожної секунди, щоб чути ось ці "постріли" із вихлопної системи.

Втім, такому прослуховуванню заважає ідеальна звукоізоляція. В комфортних режимах мотор не чутно взагалі, тому, аби зберегти експресію, розробникам довелося вдатися до хитрощів й встановити акустичний генератор, який видає в салон найбільш “соковиті” звуки від двигуна вихлопної системи. Проте я користуюся дідівським способом і просто трохи відкриваю вікна, аби чути справжню музику двигуна.

Проте звук - це лише вершина айсберга. LC 500 не тільки звучить, але й їде як суперкар. Можливо, за нинішніми мірками 477 сил - не так вже й багато, особливо, якщо поглянути на вагу в 1935 кіло. Але реальність розставляє все на свої місця. Lexus LC - повноцінний член клуба "до 5 секунд до сотні". Його динаміка вражає, бо перших сто кілометрів на годину він досягає за 4,7 секунди. А ще японське купе може розігнатися до позначки 270 кілометрів на годину! Це більше, ніж у німців з їхніми електронними обмеженнями на позначці 250. Причому кілька разів, каюся, я був близький до того, аби дістатися цієї цифри. Бо темп LC набирає дуже легко. Тому треба регулярно дивитися на спідометр, аби тверезо оцінювати ситуацію.

До того ж у цього "Лексуса" прекрасна керованість. У нього ідеальний баланс ваги по осях у співвідношенні 48:52. LC має найжорсткіший за всю історії марки кузов, в якому багато композитних матеріалів. Тому пірнає у віражі він дуже точно і азартно. І навіть якщо перебрав із швидкістю у повороті, Lexus обережно натякне на це, трохи вислизнувши передніми колесами на зовнішній радіус. Та якщо вимкнути електроніку стабілізації, LC починає ефектно "мести хвостом". Але без провокацій LC500 до останнього чіпляється за траєкторію в повороті широченними задніми шинами 275/40 R20.

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На кожен день? Швидше на вихідні!

З іншого боку, купе залишається доволі комфортним. Тобто навіть у спортивному режимі ти можеш щодня їздити на роботу, він не "витрясає душу" і таким чином залишається машиною на усі випадки життя. Його кліренс в 13 см, звичайно, не "кросоверний", але дозволяє не повзти, а нормально їхати київськими дорогами. Саме цієї риси позбавлена більшість конкурентів LC.

І ще один важливий момент. Lexus простий і зрозумілий в керуванні. Не потрібно бути гонщиком, аби впоратися з ним. Ця дружелюбність сподобається жінкам. Але не апетит. Якщо Вас цікавить "дієта" машини, варто звернути увагу на гібридну версію LC500h. З моїм стилем їзди на бензиновому V8 виходило 23 літри на сотню. Навіть в технічних характеристиках вказано, що в міському режимі LC500 споживає 17 літрів. А от гібридна версія LC500h, якщо вірити технічним характеристикам, в міському режимі споживає на 10 літрів менше. А динаміка схожа – майже ті ж 5 секунд до сотні.

Втім, для мене саме бензинова версія Lexus LC500 залишається найкрутішим японським автомобілем на сьогоднішній день.

Ще один потужний козир спортивного купе Lexus LC500 на фоні конкурентів - він значно дешевший за більшість спорткарів з Європи. В прайс-листах BMW 850i, Porsche 911 чи Mercedes S Coupe вказані цифри, які на сотні тисяч гривень більші за ті 2,87 млн, які значаться в ціннику Lexus.

Прощатися з LC в кінці тесту було і важко, і легко одночасно. І я не про витрату пального. Просто такий автомобіль постійно провокує їхати швидше, тиснути на газ сильніше, щоб насолоджуватися динамікою й звуком. Це постійний виклик, який дарує чимало емоцій, але забирає багато сил. І мені було б важко їздити на ній щодня. Для мене це - машина вихідного дня, аби виїхати і "випустити пар", відчути полегшення, як від прохолоди перед дощем в літню спеку. Адже тепер кожного разу, коли чую грім, згадую, як звучить LC500.

Більше подробиць про Lexus LC500 – за посиланням.