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В последнем поколении Toyota Camry нет любимого многими V-образного мотора объёмом 3.5 литра. Вместо него топовая версия солидного седана получила гибридную силовую установку. Что в ней хорошего и плохого, мы выяснили во время недельного тест-драйва.

Toyota Camry в Украине – автомобиль культовый. Ее любят за комфорт, надежность и солидный внешний вид. Но время идет, и современные реалии выдвигают новые, порой противоречивые требования. Toyota же всегда отличалась осторожностью по части внедрения модных технических решений и во все времена предлагала своим клиентам только хорошо проверенные и надежные конструкции.

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Даже сейчас, когда в моде пресловутый "даунсайзинг" с "одноразовыми" турбомоторами со смешными рабочими объёмами, Toyota использует надежные, проверенные миллионами километров пробега атмосферные двигателя. А чтобы вложится в строгие экологические нормы, да еще и порадовать отличной динамикой, уже много лет использует гибриды. По этой части у Toyota, пожалуй, самый большой опыт в мире. Именно появление гибрида позволило Toyota вернуться с нынешним поколением Camry на европейский рынок.

Отличная репутация

Обладание Toyota Camry всегда ассоциировалось с успешностью ее владельца. Большой, надежный, комфортный и хорошо оснащенный автомобиль отлично продавался во всех поколениях. И новая Camry не исключение. После появления восьмого поколения Camry в прошлом году на украинском рынке интерес к новинке был просто колоссальный. Сейчас, когда к новой Camry на дорогах уже привыкли, неподдельный интерес вызывает гибридная версия, которая появилась не так давно. За время нашего тест-драйва несколько владельцев обычных бензиновых версий интересовались преимуществами гибрида прямо в столичных пробках.

И их интерес вполне понятен. Когда, стоя в пробке сообщаешь соседу по потоку, что гибрид с бензиновым мотором 2,5 л. в таком режиме движения потребляет всего 6,5 л на сотню километров пробега, его глаза расширяются от удивления и даже зависти, ведь обычная бензиновая Camry расходует почти в два раза больше.

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Экономия на нервах

Разница в цене между бензиновой и гибридной версией не очень большая. За гибрид сейчас просят 1 023 780 гривен, а обычная Camry в такой же комплектации стоит 944 680 грн. Простой подсчет на основе паспортных данных о расходе говорит, что переплата за гибрид "отобьется" примерно за 50-60 тысяч километров городского пробега.

Но гибридная версия имеет преимущество не только в сухих цифрах. Она гораздо комфортнее. Гибрид умеет очень плавно трогаться, гораздо стремительнее ускоряется и радует обитателей салона практически полной тишиной на малых скоростях.

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А самый жирный плюс гибрида – комфорт в городе. Причем, главным образом психологический. Приятно осознавать, что автомобиль не загрязняет атмосферу и практически не расходует топливо, двигаясь в пробках с черепашьей скоростью.

Капелька драйва

На ходу новая гибридная Camry вовсе не провокатор. Паспортные данные говорят о разгоне до первой сотни за 8.3 секунды. Но стартовать на солидном седане с каждого светофора и выжимать из нее максимум не возникает никакого желания. Это можно сделать несколько раз, чисто из спортивного интереса, но особого удовольствия активные ускорения не доставляют – гибрид не об этом.

Рулится гибридная Camry вполне достойно. Да, крены в поворотах присутствуют и ювелирной точностью руль не балует, но учитывая комфортные настройки подвески, управление получается очень приятным и легким. Camry всеми силами старается оградить водителя от любых "напрягов".

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Порадовал и алгоритм торможения. Легкое касание педали тормоза приводит к активации системы рекуперации. Замедление при этом вполне сравнимо с торможением двигателем на автомобиле с механической коробкой. Дальше, при более сильном нажатии, подключаются обычные тормоза с достаточно высокой эффективностью.

Особое удовольствие доставляет возможность заряжать батарею на спусках. К примеру, в Киеве, спустившись с Владимирской горки на Подол, можно зарядит батарею настолько, что все подольские пробки будут преодолены исключительно на электротяге.

Комфорт для всех

Порадует Camry и тех, кто любит ездить сзади. Тут довольно много места, на диване есть подогревы и электрорегулировки, USB-разъёмы для зарядки гаджетов, предусмотрены даже шторки на окна. А еще здание пассажиры могут управлять климатом и аудиосистемой. Кстати, звук в салоне весьма приличного качества – акустическая система JBL звучит насыщено и очень приятно.

Впереди с системами комфорта тоже полные порядок – электрические регулировки предусмотрены для всего и вся, включая рулевую колонку. Есть и беспроводная зарядка для смартфонов. Багажник у гибридной Camry всего на 24 литра меньше, чем у бензиновой версии. При объёме в 469 это сущие пустяки.

Лучше дизеля

Неделя, проведённая за рулем гибридной Camry, действительно заставила пересмотреть свое отношение к современным бензиновым и дизельным авто. Ведь по части экономичности Camry Hybrid вполне сравнима с дизельными одноклассниками, не уступает им в динамичности и значительно превосходит по уровню комфорта.

Небольшая разница в цене между топовой бензиновой и гибридной версией вполне оправдывается экономичностью и более высокой остаточной стоимостью. Ну и самое главное преимущество – потрясающая надежность и использование только проверенных технологий.

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Все это ставит гибридную Camry в выигрышное положение, ведь гибридные версии у прямых конкурентов – большая редкость.

Автор: Сергей Волощенко (видео), Евгений Гудущан (текст)

Фото: Андрей Яцуляк, Евгений Гудущан