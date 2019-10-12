Дизайн концепта водородной легковушки полностью изменился.

Автомобиль на водородных топливных элементах Toyota Mirai первого поколения имеет довольно специфический дизайн, чем отпугивал покупателей. А вот концепт второго поколения Mirai демонстрирует совсем другой подход. Отныне это престижный седан бизнес-класса, возможно более шикарный, чем Camry.

Главный конструктор Йошиказу Танака отмечает, что во втором поколении водородная составляющая стала скорее бонусом к визуальному желаемому автомобилю.

Читайте также: тест-драйв Toyota Camry Hybrid

Более того, полностью изменилась платформа – авто построено на модульной архитектуре TNGA, которая разрабатывалась с учетом размещения альтернативных силовых агрегатов. В новинке теперь задний привод вместо переднего и пять мест для пассажиров вместо четырех.

Полные характеристики японцы еще не раскрыли. Известно лишь, что переработанная начинка обеспечит 30-процентное преимущество дальности пробега над предшественником. Тот по японским стандартам мог проехать без дозаправки 650 км!

На Токийском автосалоне он будет представлен в статусе концепта, только вряд ли на пути к серии сильно изменится. Тойота заявляет, что серийная модель появится в Японии, Северной Америке и Европе уже в конце 2020 года.

Напомним, что BMW представила X5 с водородной силовой установкой.