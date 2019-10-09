Дочірній бренд "Тойоти" підготував для автосалону в Токіо цілу серію концептів формату суб-компакт, та ще й у супроводі візуальної концепції з кількох картин.

Чи асоціюються у вас автомобілі з мультфільмами? Якщо ні – осягнути суть чотирьох новинок Daihatsu для Токійського автосалону 2019 буде значно важче.

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“Кавай” – основотворче поняття концепції Daihatsu, запозиченої з аніме. Буквально воно означає “милий, гарненький”. І в прототипах, створених для автошоу усе відповідає принципам “кавайності”. Доречі, фірма Suzuki також підготувала для Токійського автосалону кілька цікавих концептуальних кейкарів.

Daihatsu WakuWaku



Наш абсолютний фаворит. Довжина цього кейкара становить усього 3395 міліметрів, кожен з яких настільки ж практичний, наскільки яскравий. Це, напевно, найдрібніший кемпер у світі. Причому вкомплектований для подорожей під зав’язку.

Daihatsu TsumuTsumu



Наступна чарівна крихітка – вантажівка з пласкою пікап-платформою та зсувним зйомним кузовом на ній. В кузові концепта розмістився дрон, хоча це може бути і щось звичніше, як автокав’ярня.

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Daihatsu WaiWai



Шестимісний мікровен довжиною 4200 мм має зсувні двері, три ряди сидінь та м’який складаний дах з двох частин. Всередині можна побачити суцільний екран, який простягається з одного краю панелі до другого. На монітор виводиться зображення з камер задньгого виду, панелі приладів та мультимедійного блоку.

Daihatsu IcoIco



Концептуальний транспортник, з повністю автономною системою водіння та висувним пандусом, створений спеціально для людей з обмеженими можливостями, що в Японії є розповсюдженою практикою – такі моделі є в кожного місцевого виробника. Довжина концепта невідома, хоча він також є гравцем класу кейкарів, а от завширшки він лише 1475 мм, що робить його ідеальним для вузьких місцевих доріг.



Невідомо, чи побачать ці концепти будь коли світло конвеєрної лінії, та навіть якщо так – будуть лише для внутрішнього ринку.

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