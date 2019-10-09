Концепція нехай і не нова, але все ще не знайшла реального втілення. Німецька компанія Hymer поставила собі за ціль зробити це до 2030 року.

Концепт Hymer Galileo поєднує транспортний модуль, мобільну оселю, та “розумні” технології.

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На спеціалізованій виставці у Дюссельдорфі німецька компанія Erwin Hymer Group вчинила справжній фурор зі своїм концептом кемпера Vision Venture на базі Mercedes Sprinter з повним приводом. Він представляє собою концепцію автокемпера для 2025 року. На такому ж фургоні Sprinter компанія Hymer відпрацьовує ідею електричного безпілотного транспортно-житлового модуля. Така концепція орієнтована на 2030 рік, коли системи автоматичного управління отримають комерційне поширення. А називається вона Galileo.

Фото: концептуальний мобільний дім Hymer Galileo / Hymer

У відео, представленому нижче, можна побачити, які блага обіцяє Hymer Galileo майбутнім любителям мандрів.



Концепт Hymer Galileo передбачає використання електричного “скейтборда” зі змінними кабінами – вантажною, пасажирською чи житловою. Подібні схеми раніше вже були запропоновані Mercedes, Renault та іншими виробниками.

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