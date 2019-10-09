Концепция пусть и не нова, но все еще не нашла реального воплощения. Немецкая компания Hymer поставила себе цель сделать это до 2030 года.

Концепт Hymer Galileo объединяет транспортный модуль, мобильный дом и "умные" технологии.

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На специализированной выставке в Дюссельдорфе немецкая компания Erwin Hymer Group сделала настоящий фурор со своим концептом кемпера Vision Venture на базе Mercedes Sprinter с полным приводом. Он представляет собой концепцию автокемпера для 2025 года. На таком же фургоне Sprinter компания Hymer отрабатывает идею электрического беспилотного транспортно-жилого модуля. Такая концепция ориентирована до 2030 года, когда системы автоматического управления получат коммерческое распространение. А называется она Galileo.

Фото: концептуальный мобильный дом Hymer Galileo / Hymer

В видео, представленном ниже, можно увидеть, какие блага сулит Hymer Galileo будущим любителям путешествий.

Концепт Hymer Galileo предусматривает использование электрического "скейтборда" со сменными кабинами – грузовой, пассажирской или жилой. Подобные схемы ранее уже были предложены Mercedes, Renault и другими производителями.

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