Это совершенно уникальная машина, больше похожая на искусственный тюнинг-проект, однако она выпускается серийно, да еще и самим производителем.

К сожалению, в отличие от пикапов Ford, Chevy, Ram или Jeep, водителю Iveco Daily 4×4 нужна "грузовая" категория водительского удостоверения. Но и возможностей у него будет больше.

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Обновленный Daily 2019 модельного года, как и раньше, выпускается в виде шасси или машины с кузовом, грузоподъемностью от 3,5 до 4,3 тонн, имеет длинные и короткие версии, выбор двигателей, трансмиссий и оснащение, и тому подобное. Однако для полноприводной версии 4×4 предусмотрен только один мотор – 180-сильный трехлитровый дизель, отвечающий экологическим нормам Евро-6. Коробки передач – шестиступенчатая “механика” или автомат Hi-Matic на 8 скоростей. Обе трансмиссии имеют возможность перехода на пониженный ряд.

Фото: Iveco New Daily 4×4 2019 модельного года / Iveco

Кроме увеличенного дорожного просвета и блокировки дифференциалов, для полноприводных версий Daily доступны и все системы помощи водителю, которые есть в наличии у обычных Daily. При этом ESP в нем имеет особые настройки, ориентированные на бездорожье. Хорошие 35-дюймовые колеса с внедорожными шинами и другие атрибуты офф-роутером предлагаются в качестве дополнительных опций.

Модификаций по типам кузова и грузоподъемности немало. Интересно, что к уже известным бортовым вариантам должен добавиться и фургон. А во главе полноприводной гаммы расположились Daily полной массой семь тонн, способные взять на борт до 4,3 тонны груза.

Продажи Iveco New Daily 4×4 на европейском рынке стартуют в конце нынешнего года. Цены стартуют с отметки около 65 тысяч евро.

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