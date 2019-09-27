На базе шасси КрАЗ-5233НЕ создана лаборатория для исследования нефтяных и газовых скважин.

Кузов лаборатории на базе КрАЗ-5233НЕ изготовлен из цельных сэндвич-панелей, каркасного типа, соединенных между собой, что позволяет успешно выдерживать нагрузки во время движения по пересеченной местности. А полноприводное шасси КрАЗ обеспечивает использование спецавтомобиля и в условиях бездорожья, на любой местности.

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Автомобиль-шасси КрАЗ-5233НЕ повышенной проходимости предназначен для монтажа установок промышленного назначения, а также специальных надстроек с технологическим оборудованием, которые используются для ликвидации аварий, пожаров, других техногенных и природных катастроф, доставки людей и модулей жизнеобеспечения в условиях труднодоступной местности.

КрАЗ-5233НЕ, имеет колесную формулу 4×4, оборудован капосной кабиной. Под капотом-6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонодувом мощностью 375 л. с. Агрегат работает в паре с девятиступенчатой двухдиапазонной КПП.

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