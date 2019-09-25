На шасси шестиколесного КрАЗа установили кузов-фургон, в котором оборудовали механический мини-завод.

Аварийный автомобиль ACAM-78 на шасси КрАЗ-63221 поступит в водоканал в Донецкой области. Его кузов-фургон состоит из двух отсеков. Бытовой отсек рассчитан на перевозку 6-ти рабочих, он дополнительно оборудован автономным обогревателем и кнопкой вызова водителя.

В технологическом отсеке смонтирован слесарный станок, дизельный генератор мощностью 36,8 кВт, моторный насос для грязной воды, аппарат для дуговой сварки (90-450 А), пояса для транспортировки баллонов (ящиков), электрический распределительный щит. По сути, это настоящая передвижная мастерская!

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Этот грузовик предназначен для быстрой доставки работников, необходимого технологического оборудования и инструментов к месту аварии, проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию сетей.

Мастерская построена на шасси капотного КрАЗ-63221 с колесной формулой 6×6, с дизельным двигателем Евро-5 мощностью 380 л.с.

Напомним, что 1000-сильный КрАЗ участвует в драг-рейсинге.