На шасі шестиколісного КрАЗу встановили кузов-фургон, в якому обладнали механічний міні-завод.

Аварійний автомобіль ACAM-78 на шасі КрАЗ-63221 надійде до водоканалу у Донецькій області. Його кузов-фургон складається з двох відсіків. Побутовий відсік розрахований на перевезення 6-ти робітників, він додатково обладнаний автономним обігрівачем та кнопкою виклику водія.

У технологічному відсіку змонтовано слюсарний верстат, дизельний генератор потужністю 36,8 кВт, моторний насос для брудної води, апарат для дугового зварювання (90-450 А), паски для транспортування балонів (ящиків), електричний розподільний щит. По суті, це справжня пересувна майстерня!

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Ця вантажівка призначена для швидкої доставки працівників, необхідного технологічного обладнання та інструментів до місця аварії, проведення робіт із ремонту та технічного обслуговування мереж.

Майстерня збудована на шасі капотного КрАЗ-63221 з колісною формулою 6×6, з дизельним двигуном Євро-5 потужністю 380 к.с.

Нагадаємо, що 1000-сильний КрАЗ бере участь у драг-рейсінгу.