Да, это тот самый автомобиль, который годами простаивал в гараже забытым, а недавно был восстановлен.

Почти три десятилетия простоял гоночный тягач, видевший Нюрбургринг, в гараже. Сейчас он снова в деле.

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Новые фото КрАЗ были опубликованы в паблике АвтоБюро 1:43, сообщает ТопЖир. Судя по фото, автомобиль уже успели отреставрировать, причем сохранив оригинальный (или близкий к нему) вид. Интересно, что даже шины у грузовика те же, что были в 1992 году.

Фото: боевой КрАЗ-5460 / АвтоБюро 1:43

Напомним, что боевой КрАЗ-5460 оснащен танковым турбодизелем 5ТДФ мощностью 1000 к.с. Тягач развивает максимальную скорость в 180 км/ч, а ускорение до сотни у него занимает 12 секунд.

Боевой КрАЗ в свое время был создан для трековых соревнований и даже побывал на легендарном треке Нюрбургринг вместе с чемпионом Украины по шоссейно-кольцевым гонкам Александром Медведченко. Из-за экономических проблем гоночная карьера грузовика оказалась недолгой. И сейчас она получила второй шанс.

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