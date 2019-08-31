Системный сбой в электронике привел к фиксации правонарушений, когда их не было.

Обезумевший радар считал все автомобили, попадавшие в его объектив, грузовиками. А следовательно, нарушителями скоростного режима.

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На автомагистрали А75 во Франции максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей составляет 130 км/час. Грузовикам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/час. Из-за технического сбоя одна из камер фото-фиксации, установленная на трассе, воспринимала все автомобили как грузовики.

Системная ошибка произошла 26 августа. Того же дня водители начали получать “письма счастья” и сразу же обращались с обжалованием штрафов за превышение скорости. Массовый наплыв жалоб заставил дорожный департамент оперативно остановить работу дефектной камеры, а все выписанные из-за нее штрафы были аннулированы.

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