Системний збій в електроніці призвів до фіксації правопорушень, коли їх не було.

Збожеволівший радар вважав усі автомобілі, що потрапляли в його об’єктив, вантажівками. А відтак – порушниками швидкісного режиму.

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На автомагістралі А75 у Франції максимальна дозволена швидкість для легкових автомобілів становить 130 км/год. Вантажівкам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год. Через технічний збій одна з камер фото-фіксації, всановлена на трасі, усі автомобілі сприймала, як вантажівки.

Системна помилка трапилась 26 серпня. Того ж дня водії почали отримувати “листи щастя” і одразу ж звертались з оскарженням штрафів за перевищення швидкості. Масовий наплив скарг змусив дорожній департамент оперативно зупинити роботу дефектної камери, а усі виписані через неї штрафи були анульовані.

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