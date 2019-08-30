Спортсмен провел рейд с группой "ЗупиниЛося".

Боксер-тяжеловес Владислав Сиренко и руфер Мустанг стали участниками очередного рейда группы "ЗупиниЛося" на Южном вокзале в Киеве. Однако нарушители в столице настолько обнаглели, что не обращают внимания даже на таких людей. Они ведут себя агрессивно и отказываются покинуть места нарушения.

Впрочем, рядом с Южным железнодорожным вокзалом – сразу два паркинга. На одном из них первый час – бесплатно. Другой стоит 20 грн за час. Но лосям некогда искать паркинг и уважать ПДД и окружающих. Проще парковаться под остановками маршрутного транспорта и создавать постоянные пробки.

На этот раз обошлось без скандалов и драки. Все-таки с боксером долго не поспоришь…

Напомним, что водитель припарковался в бассейне спорткомплекса.