70-летний мужчина перепутал педали во время парковки.

The Seattle Times сообщает, что водитель нажал педаль акселератора, вместо стояночного тормоза. Автомобиль резко ускорился и проехал прямо в бассейн, в котором находилось трое пловцов.

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Хотя трудно представить, как можно нажать вместо “ручника”, пусть и ножного, педаль газа – официальная версия именно такая.

К счастью люди, которые находились в бассейне во время инцидента, никоим образом не пострадали. И даже помогли пожилому мужчине выбраться из машины, почти полностью ушедшей под воду. Сам водитель отделался испугом и несколькими синяками.

Недавно компания Toyota сообщила о внедрении новой функции в систему безопасности своих автомобилей, которая защитит от распространенной ошибки перепутывания педалей.

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