70-річний чоловік переплутав педалі під час паркування.

The Seattle Times повідомляє, що водій натиснув педаль акселератора, замість стоянкового гальма. Автомобіль різко прискорився та проїхав прямісінько у басейн, в якому знаходилось троє плавців.

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Хоча важко уявити, як можна натиснути замість “ручника”, нехай і ножного, педаль газу – офіційна версія саме така.

На щастя люди, які знаходились в басейні під час інциденту, жодним чином не постраждали. І навіть допомогли літньому чоловікові вибратись з машини, що майже повністю пішла під воду. Сам водій відбувся переляком та кількома синцями.



Нещодавно компанія Toyota повідомила про впровадження нової функції у систему безпеки своїх автомобілів, котра захистить від розповсюдженої помилки плутання педалей.

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