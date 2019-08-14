70-річний чоловік переплутав педалі під час паркування.
The Seattle Times повідомляє, що водій натиснув педаль акселератора, замість стоянкового гальма. Автомобіль різко прискорився та проїхав прямісінько у басейн, в якому знаходилось троє плавців.
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Хоча важко уявити, як можна натиснути замість “ручника”, нехай і ножного, педаль газу – офіційна версія саме така.
На щастя люди, які знаходились в басейні під час інциденту, жодним чином не постраждали. І навіть допомогли літньому чоловікові вибратись з машини, що майже повністю пішла під воду. Сам водій відбувся переляком та кількома синцями.
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