Просто й ефективно.

Лайфхак, можливо, не надто вигадливий, зате працює, як треба.

На першій табличці написано “Please, let me in”, тобто “Пропустіть мене”. З нею водій вклинюється в сусідній ряд, а виконавши маневр, дістає іншу картонку з написом “Дякую!”.



Цікаво, що цей приклад високої толерантності (використання будь-ласка та дякую) та комунікабельності продемонстрував водій седана Lexus ES 300, що є нетиповим для власників “Лексус” в Лос-Анджелесі, як відмічається у публікації Motor1.

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