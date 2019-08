Просто и эффективно.

Лайфхак, возможно, не слишком вычурный, зато работает, как надо.

На первой табличке написано "Please, let me in", то есть "Пропустите меня". С ней водитель вклинивается в соседний ряд, а выполнив маневр, достает другую картонку с надписью "Спасибо!".

Интересно, что этот пример высокой толерантности (использование пожалуйста и спасибо) и коммуникабельности продемонстрировал водитель седана Lexus ES 300, который является нетипичным для владельцев "Лексус" в Лос-Анджелесе, как отмечается в публикации Motor1.

