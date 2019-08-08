Кажуть, "п'яному – море по коліно", а злодій на викраденому авто саме був напідпитку.

Пісок та вода – не найкраща поверхня для їзди на автомобілі. Та хіба ж про це думає п’яний водій за кермом чужого автомобіля, коли в нього на хвості висять копи?

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У Лос-Анджелесі викрадач на Toyota Camry вирішив відірватись від переслідування на узбережжі океану. Кадри погоні, зняті поліцейським департаментом міста, нагадують сцену з серії ігор GTA. От тільки у реальному житті “респаун” шибайголові світить не скоро.

Поліцейські отримали інформацію про чоловіка на білому седані, який знаходився у розшуку. Машину відстежили і правоохоронці кинулись навздогін. Викрадач повів себе досить дивно у такій ситуації. По-перше, під час переслідування, він цмудлив пиво з банки. По-друге, відірватись від копів вирішив на пляжі. Нарешті, після того, як продовжувати втечу він вже не міг, зловмисник вийшов з авто, неквапливо допив пиво та просто пішов від копів з піднятими догори руками в бік океану. Усе скидалось на те, що чоловікові нічого втрачати, як у “Достукатися до небес”, де герої перед смертю дуже хотіли побачити океан.



Зрештою втекти від розплати йому не вдалось – правоохоронці кинулися за ним і витягли його на сушу. Пізніше очевидці гонитви розповіли, що автовикрадач, коли мчав пляжем, попереджав людей на своєму шляху сигналами й вигуками, аби вони не потрапили під колеса, та навряд чи суддя зарахує йому таку доброчинність при винесенні вироку.

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