Говорят, "пьяному – море по колено", а вор на угнанном авто был пьян.

Песок и вода – не лучшая поверхность для езды на автомобиле. Да разве же об этом думает пьяный водитель за рулем чужого автомобиля, когда у него на хвосте висят копы?

Также интересно: Погоня, пистолет и электрошокер: как в США задержали 65-летнюю нарушительницу ПДД

В Лос-Анджелесе угонщик на Toyota Camry решил оторваться от преследования на побережье океана. Кадры погони, снятые полицейским департаментом города, напоминают сцену из серии игр GTA. Вот только в реальной жизни “респаун” сорвиголове светит не скоро.

Полицейские получили информацию о мужчине на белом седане, который находился в розыске. Машину отследили и правоохранители бросились вдогонку. Похититель повел себя довольно странно в такой ситуации. Во-первых, во время преследования, он пил пиво из банки. Во-вторых, оторваться от копов решил на пляже. Наконец, после того, как продолжать бегство он уже не мог, злоумышленник вышел из авто, неторопливо допил пиво и просто ушел от копов с поднятыми вверх руками в сторону океана. Все походило на то, что мужчине нечего терять, как в “Достучаться до небес”, где герои перед смертью очень хотели увидеть океан.

В конце концов убежать от расплаты ему не удалось – правоохранители бросились за ним и вытащили его на сушу. Позже очевидцы погони рассказали, что автоугонщик, когда мчался по пляжу, предупреждал людей на своем пути сигналами и возгласами, чтобы они не попали под колеса, и вряд ли судья зачтет ему такую благотворительность при вынесении приговора.

Также интересно: Infiniti QXzero Concept – самая уродливая вещь на колесах, из ныне существующих (фото, видео)