Создателем концепта является звезда американской баскетбольной команды Golden State Warriors Стеф Карри.

Хорошо, что это лишь шутка, с которой Уорделл Стефен "Стеф" Карри решил разыграть своего лучшего друга Косизи.

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Одно кресло, пара дверц, три колеса, шесть воздушных турбин для переработки воздуха – так описывает это странное творение Стеф. Конечно же, он “забыл” упомянуть, что это еще и самая уродливая вещь с рулем и колесами. Стеф имеет контракт с маркой Infiniti на рекламное представительство, как посол бренда, и решил воспользоваться этим для пранка.

Фото: фейковый “концепт” Infiniti QXzero / Motor1

“Я пригласил в гости своего лучшего друга Косизи, чтобы познакомить его с новым концептом Infiniti, созданным с моим дизайном (на самом деле это не концепт, а я не автор). Еще никогда так не смеялся, как в этот раз. Извиняй, друг!!!”, – подписал видео на своем канале Стеф.

Настоятельно советуем промыть глаза с мылом, после просмотра галереи и видео.

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