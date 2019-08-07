Творцем концепту є зірка американської баскетбольної команди Golden State Warriors Стеф Каррі.

Добре, що це лише жарт, з яким Уорделл Стефен “Стеф” Каррі вирішив розіграти свого кращого друга Косізі.

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Одне крісло, пара дверцят, три колеса, шість повітряних турбін для переробки повітря – так описує це дивне творіння Стеф. Звісно ж, він “забув” згадати, що це ще й найпотворніша річ з кермом і колесами. Стеф має контракт з маркою Infiniti на рекламне представництво, як посол бренду, і вирішив скористатись цим для пранку.

Фото: фейковий “концепт” Infiniti QXzero / Motor1

“Я запросив у гості свого ліпшого друга Косізі, аби познайомити його з новим концептом Infiniti, створеним за моїм дизайном (насправді це не концепт, а я не автор). Ще ніколи так не сміявся, як цього разу. Вибачай, друже!!!”, – підписав відео на своєму каналі Стеф.



Наполегливо радимо промити очі з милом, після перегляду галереї та відео.

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