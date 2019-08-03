За отказ уплатить штраф бабушку задерживали, как ярого мафиози.

В Сети распространили видео задержания полицейским США 65-летней бабушки. Полицейский остановил бабушку на пикапе и отметил, что в машине поврежден фонарь. Причем ездит она с этим нарушением уже давно.

Бабушка оказалась с характером, поэтому отказалась платить штраф. Коп решил ее задержать, однако нарушительница нахамила и попыталась убежать. Полицейский (кстати, один) погнался за ней, остановил, угрожал пистолетом и вытащил из машины. Однако бабулька не сдавалась и начала сопротивляться. Тогда она получила разряд электрошокером. Только так полицейский смог надеть на нее наручники и посадить в свой автомобиль, чтобы отвести в участок.

Видео задержания 65-летней нарушительницы получило значительный резонанс в соцсетях и сравнение методов работы американских и украинских полицейских.

Напомним, что полицейский из-за выбоины на дороге уничтожил служебный автомобиль.