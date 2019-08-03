За відмову сплатити штраф бабусю затримували, мов затятого мафіозі.

В Мережі поширили відео затримання поліцейським США 65-річною бабусі. Поліцейський зупинив бабусю на пікапі та зазначив, що в машині пошкоджений ліхтар. Причому їздить вона з цим порушенням вже давненько.

Бабуся виявилася з характером, тому відмовилась сплачувати штраф. Коп вирішив її затримати, однак порушниця нахамила та спробувала втекти. Поліцейський (до речі, один) погнався за нею, зупинив, погрожував пістолем та витягнув з машини. Однак бабулька не здавалась та почала чинити опір. Тоді вона отримала розряд електрошокером. Тільки так поліцейський зміг надяшти на неї кайданки та посадити в своє авто, щоб відвести в відділок.

Відео затримання 65-річної порушниці отримало значний розголос в соцмережах та порівняння методів роботи американських та українських поліцейських.

Нагадаємо, що поліцейський через вибоїну на дорозі знищив службовий автомобіль.