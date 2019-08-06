Епічне шоу про відпочинок та захоплення лідера країни.

Телебачення Туркменістану розповіло про відпустку голови держави – Гурбангули Бердимухамедова. У ролику 62-річний президент постає майстром на всі руки та любителем гострих відчуттів.

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Аркадаг, тобто “покровитель”, Турменії знаний автолюбитель. Раніше ми вже розповідали про те, що він самостійно спроектував та навіть зібрав собі автомобіль для трофі-рейдів. Цього ж разу у хвалебному 35-хвилинному сюжеті центральний телеканал показав, що Бердимухамедов не лише вправно керує країною, а й так само майстерно вправляється зі своїм пікапом.

“Пекельні ворота” – це палаючий газовий кратер Дарвезе (“ворота”), як його прозвали аборигени. Діаметр Дарвезе становить 60 метрів, а глибина – близько 20 метрів. Ще у 1971 році місце видобутку природного газу було підпалене, аби захистити місцевих жителів та довкілля від отруєння газом, що виходив з обваленої шахти. Передбачалось, що газ вигорить за кілька діб, однак з тих пір вогонь ні на мить не вщухав.



На відео можна побачити (хронометраж 22:00), як президент Туркменістану дріфтить неподалік від краю палаючого кратеру, на збудованому ним же гоночному позашляховику. А ще він любить коней, катається на електричному велосипеді та вправляється у стрільбі. Епічніше за ці кадри може бути, хіба що, відео з лідером Північної Кореї, який роз’їжджає по світу на забороненому лімузині.

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