Эпическое шоу об отдыхе и увлечении лидера страны.

Телевидение Туркменистана рассказало об отпуске главы государства – Гурбангулы Бердымухамедова. В ролике 62-летний президент предстает мастером на все руки и любителем острых ощущений.

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Аркадаг, то есть "покровитель", Турмении известный автолюбитель. Ранее мы уже рассказывали о том, что он самостоятельно спроектировал и даже собрал себе автомобиль для трофи-рейдов. В этот же раз в хвалебном 35-минутном сюжете центральный телеканал показал, что Бердымухамедов не только умело руководит страной, но и так же мастерски управляется со своим пикапом.

“Адские ворота” – это горящий газовый кратер Дарвезе (“ворота”), как его прозвали аборигены. Диаметр Дарвезе составляет 60 метров, а глубина – около 20 метров. Еще в 1971 году место добычи природного газа было подожжено, чтобы защитить местных жителей и окружающую среду от отравления газом, который выходил из обрушенной шахты. Предполагалось, что газ выгорит за несколько суток, однако с тех пор огонь ни на миг не утихал.

На видео можно увидеть (хронометраж 22:00), как президент Туркменистана дрифтит неподалеку от края горящего кратера, на построенном им же гоночном внедорожнике. А еще он любит лошадей, катается на электрическом велосипеде и упражняется в стрельбе. Эпичнее этих кадров может быть, разве что, видео с лидером Северной Кореи, который разъезжает по миру на запрещенном лимузине.

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