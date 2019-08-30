Спортсмен провів рейд з групою "ЗупиниЛося".

Боксер-важковаговик Владислав Сіренко та руфер Мустанг стали учасниками чергового рейду групи "ЗупиниЛося" на Південному вокзалі в Києві. Однак порушники в столиці настільки обнагліли, що не зважають навіть на таких людей. Вони агресивно поводяться та відмовляються покинути місця порушення.

Втім, поруч із Південним залізничним вокзалом – одразу два паркінга. На одному з них перша година – безкоштовно. Інший коштує 20 грн за годину. Але лосям ніколи шукати паркінг та поважати ПДР і оточуючих. Простіше паркуватися під зупинками маршрутного транспорту і створювати постійні затори.

Цього разу обійшлося без скандалів та бійки. Все-таки з боксером довго не поспориш…

Нагадаємо, що водій припаркувався у басейні спорткомплексу.