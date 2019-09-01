Так, це той самий автомобіль, що роками простоював у гаражі забутий, а нещодавно був відновлений.

Майже три десятиліття простояв гоночний тягач, що бачив Нюрбургрінг, у гаражі. Зараз він знову в ділі.

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Нові фото КрАЗ були опубліковані в пабліку АвтоБюро 1:43, повідомляє ТопЖир. Судячи з фото, автомобіль вже встигли відреставрувати, причому зберігши оригінальний (чи близький до нього) вигляд. Цікаво, що навіть шини у вантажівки ті ж, що були у 1992 році.

Фото: бойовий КрАЗ-5460 / АвтоБюро 1:43

Нагадаємо, що бойовий КрАЗ-5460 оснащений танковим турбодизелем 5ТДФ потужністю 1000 к.с. Тягач розвиває максимальну швидкість у 180 км/год, а прискорення до сотні у нього займає 12 секунд.



Бойовий КрАЗ свого часу був створений для трекових змагань і навіть побував на легендарному треку Нюрбургрінг разом з чемпіоном України з шосейно-кільцевих перегонів Олександром Медведченко. Через економічні проблеми гоночна кар'єра вантажівки виявилася недовгою. Та зараз вона отримала другий шанс.

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