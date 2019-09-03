Автомобиль оборудован цистерной и насосом высокого давления.

Автомойка на базе "КрАЗа" изготовлена ​​совместно с ООО "Титал" для Еристовского горно-обогатительного комбината и носит название УММ-5к. С помощью такого оборудования можно смывать любую грязь с горной техники, налипшую во время эксплуатации на пыльных и грязных объектах.

Шасси автомойки – капотной КрАЗ-5233НЕ с колесной формулой 4×4, с кондиционером, 6-цилиндровым рядным дизелем WP7.300 мощностью 300 л. с. и девятиступенчатой ​​коробкой передач.

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Надстройка – модульная, состоящая из полипропиленовой цистерны и заднего блока. Для выполнения работ на высоте, на крыше предусмотрена рабочая платформа. Автономный агрегат позволяет проводить мытье с помощью одного или двух стволов высокого давления, обладает функцией подогрева воды до максимальной температуры 94°С.

Мыть технику могут одновременно два оператора, а с помощью набора аксессуаров и удлиняющихся телескопических насадок очистку можно проводить в труднодоступных местах. С учетом больших габаритов горной техники эти насадки помогут проводить мойку техники на высоте.

Напомним, что Toyota запатентовала встроенную в автомобиль автомойку.