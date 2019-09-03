Автомобіль обладнаний цистерною та насосом високого тиску.

Автомийка на базі "КрАЗу" виготовлена спільно з ТОВ "ТІтал" для Єристівського гірничо-збагачувального комбінату та маю назву УММ-5к. За допомогою такого обладнання можна змивати буть-який бруд з гірської техніки, отриманих під час експлуатації на запилених та брудних об’єктах.

Шасі автомийки – капотний КрАЗ-5233НЕ з колісною формулою 4×4, з кондиціонером, 6-циліндровим рядним дизелем WP7.300 потужністю 300 к. с. та дев’ятиступеневою коробкою передач.

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Надбудова— модульна, що складається з поліпропіленової цистерни та заднього блоку. Для виконання робіт на висоті на даху передбачена робоча платформа. Автономний агрегат дозволяє проводити миття за допомогою одного або двох стволів високого тиску, має функцію підігріву води до максимальної температури 94°С.

Мити техніку можуть одночасно два оператори, а за допомогою набору аксесуарів та подовжуючих телескопічних насадок миття можна проводити в важкодоступних місцях. З урахуванням великих габаритів гірської техніки ці насадки допоможуть проводити мийку забруднень на висоті.

Нагадаємо, що Toyota запатентувала вбудовану в авто автомийку.