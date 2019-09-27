На базі шасі КрАЗ-5233НЕ створено лабораторію для дослідження нафтових і газових свердловин.

Кузов лабораторії на базі КрАЗ-5233НЕ виготовлений з цілісних сендвич-панелей, каркасного типу, сполучених між собою, що дозволяє успішно витримувати навантаження під час руху поганими дорогами. А повнопривідне шасі КрАЗ забезпечує використання спецавтомобіля і в умовах бездоріжжя, на будь-якій місцевості.

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Автомобіль-шасі КрАЗ-5233НЕ підвищеної прохідності призначений для монтажу установок промислового призначення, а також спеціальних надбудов з технологічним обладнанням, які використовуються для ліквідації аварій, пожеж, інших техногенних і природних катастроф, доставки людей і модулів життєзабезпечення в умовах важкодоступної місцевості.

КрАЗ-5233НЕ має колісну формулу 4×4, обладнаний капотною кабіною. Під капотом – 6-циліндровий дизельний двигун з турбонодуванням потужністю 375 к. с. Агрегат працює в парі з дев’ятиступеневою дводіапазонною КПП.

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