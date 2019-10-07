Заводской кузовной версии W201 не существовало в природе, но специалисты фирмы Schulz-Tuning заполнили эту нишу.

Свою карьеру Эберхард Шульц начал в 1968 году с создания реплики Ford GT40 с 420-сильным V8 от Mercedes-Benz. Спорткар, названный Isdera Erator, произвел впечатление на Mercedes и Шульца пригласили в штат автопроизводителя.

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На посту инженер-дизайнера Шульц работал над преемником для суперкара C111, который в 1978 году был представлен Mercedes под индексом CW311. Одновременно Эберхард разрабатывал собственные тюнинг-проекты, “играя” преимущественно с автомобилями марки Mercedes-Benz.

Фото: Isdera Erator, Mercedes-Benz CW311 и универсал Schulz BMW E28

Так, стараниями ателье Шульца на свет еще в 1980-х годах появился первый шестиколесный “Геландеваген” и изящный кабриолет 190E. И самым оригинальным проектом мастера стал уникальный Mercedes-Benz W201 Compakt (также известный как 190E 2.6 City) с кузовом хэтчбек.

Фото: Mercedes-Benz 190E 2.6 City (Mercedes-Benz W201 Compakt)

Schulz-Tuning представила этот проект в 1990 году, причем хэтчбек имел сразу две версии: трехдверную и пятидверную. Под капотом короткого 190-го был установлен 2,6-литровый рядный мотор производительностью в 160 лошадиных сил.

За два года ателье Schulz Tuning построило для заказчиков небольшое количество Mercedes 190E 2.6 City, которые сегодня являются раритетом, что практически невозможно найти на обычных сайтах объявлений.

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