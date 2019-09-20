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Немецкий концерн на автошоу IAA-2019 имел самый большой стенд, на котором разместилась огромная экспозиция с "горячими" спорткарами от AMG и "холодными" электрическими новинками EQ. А на десерт – обновленный Mercedes-Maybach S 560 4MATIC.

Электрокары и гибриды всех форм и размеров составили основу экспозиции Mercedes-Benz на автосалоне во Франкфурте. В целом же немецкий производитель привез на автосалон три десятка свежих моделей.

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Электрическая экспозиция суббренда EQ, несомненно, стала украшением подиума Mercedes на автосалоне и свидетельствует о том, что производитель активно расширяет этот сегмент. Однако не менее интересными для публики были и традиционные модели марки, которые тоже постепенно электрифицируются.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

Исполнение AMG GLE 53 – вершина модельного ряда GLE Coupé, который дебютировал только в августе этого года. Новинка, представленная во Франкфурте, позиционируется как главный конкурент BMW X6 М.

Фото: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé / Carscoops

GLE 53 снаружи выделяется вертикальными перегородками большой радиаторной решетки, которые носят название Panamericana. Вдоль сияют светодиодами яркие матричные фары, а ниже, на всю ширину бампера, растянулась хищная “улыбка” сетчатого черного пластика с парой хромированных “зазубрин” с каждой стороны. С кормы AMG-версию можно узнать по более тонким фонарям и четырем патрубкам выхлопной системы. Колесные арки у GLE 53 Coupé более мускулистые. Конечно, топовому исполнению модели предназначены самые большие и красивые колесные диски и самый ослепительный хром в отделке.

Новинка примерно на 6 сантиметров короче GLE без приставки Coupé. Но при этом колесная база у него больше, чем у предшественника, благодаря чему задний ряд позволяет разместить троих пассажиров. Еще и немного свободных кубических сантиметров осталось для дополнительного пространства в багажнике.

Фото: Mercedes-AMG GLE 53 Coupé 2020 / Motor1

Салон купеобразного кроссовера построен по схеме "больше спорта, не в минус комфорту". Например, кресла AMG GLE 53 не менее удобны, чем у обычного GLE, но с более выраженной боковой поддержкой. Также топ-версии назначаются самые крупные из имеющихся у производителя мониторов (по 12,3 дюйма) для цифровой панели приборов и мультимедийного комплекса MBUX последнего поколения. Именно через него владельцы кросс-купе могут общаться с машиной голосом, жестами в воздухе или прикосновениями.

Динамику вождения дополнительно улучшают подвеска AMG RIDE CONTROL на базе AIRMATIC – пневмоподвески с бесступенчатой регулировкой силы отбоя и возможностью ручного выбора режима работы подвески.

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Mercedes-AMG GLE 53 Coupé приводит в движение гибридная силовая установка. Трехлитровый бензиновый мотор спорткара продуцирует 429 л.с. мощности, а 48-вольтовая бортовая сеть со стартер-генератором EQ Boost кратковременно может добавить еще 22 силы.

В качестве трансмиссии используется 9-ступенчатая автоматическая коробка AMG SPEEDSHIFT TCT 9, которая передает вращение на обе оси. От 0 до 100 км/ч горячий кроссовер разгоняется за 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/час.

Новинка должна появиться в продаже в первой половине следующего года. Цены будут объявлены позже.

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC

Даже в спортивном исполнении AMG GLB 35 кроссовер не потерял посадочные места – по желанию клиента салон может быть семиместным.

Стайлинг AMG-Line включает оригинальную решетку радиатора с вертикальными прутьями, которые уже стали фирменной “фишкой” AMG, 19-дюймовые колесные диски нового образца, металлический передний сплиттер с увеличенным диффузором и расширенный спойлер заднего бампера. В качестве опции предусмотрены колесные диски до 21 дюйма, а также специальный стайлинг-пакет AMG Night.

Фото: Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC / Carscoops

Спортивный кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью в 302 лошадиные силы с 8-позиционным “автоматом” AMG, подвеской от AMG, спортивной выпускной системой и мощными тормозами. Силовой агрегат в сочетании с системой полного привода 4MATIC обеспечивают кроссоверу ускорение до 100 км/ч за 5,2 секунд. Максимальная скорость GLB 35 ограничена электроникой на 250 км/час.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC и EQC Edition 1886

Первый электрокар из семейства EQ и первый для Mercedes массовый аккумуляторный автомобиль официально был представлен еще в сентябре прошлого года и уже успел засветиться в нескольких шоу.

Фото: Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC / Daimler

Продажи электрокара уже стартовали в Германии, где он оценен в 71 281 евро за базовую версию. Во Франкфурте были представлены особые исполнения модели: EQC с опциональным пакетом AMG-Line и “праздничный” EQC Edition 1886, посвященный первому автомобилю в мире – Benz Patent-Motorwagen.

Фото: Mercedes-Benz EQC 400 Edition 1886 4MATIC / Daimler

Mercedes-Benz EQV 300 и V300 d

Представленный в начале года электрический минивэн EQV стал настоящей сенсацией выставки, так как в этом классе автомобилей пока что пусто. Mercedes вообще смело заявляет, что новинка является “первым полностью электрическим MPV премиум-класса”. К тому же, электрический V-Klasse стал вторым автомобилем в линейке EQ и видеть его вживую ранее мало кому доводилось.

Фото: Mercedes-Benz EQV 300 / Daimler

Электрический потомок Vito/Viano оснащается электромотором мощностью в 201 силу (150 кВт), установленным спереди и с приводом на переднюю ось. Литий-ионная аккумуляторная батарея на 90 кВт/ч обеспечивает EQV автономный пробег в 405 км, а восстановить запас энергии с 10 до 80% через 110-киловаттное зарядное устройство можно менее, чем за 45 минут.

Прием предварительных заказов на EQV в Германии уже открыт, однако цены пока не объявлены, а живые машины у дилеров появятся не раньше лета 2020 года.

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Компанию электрическому минивэну на выставке составила новая версия V300 d. Минивэн получил дизельный двигатель нового поколения – двухлитровый, 4-цилиндровый, мощностью в 236 лошадиных сил. Работает он в паре с новым автоматом 9G-TRONIC, вместо старого 7-ступенчатого. На стенде минивэн красовался с опционными деталями отделки и системой полного привода 4Matic.

Фото: Mercedes-Benz V300 d / Daimler

В Германии V300 d оценивается от 52 776 до 94 281 евро, при базовой цене V-Klasse в 39 631 евро.

Mercedes-Benz GLE 350 de и GLE ESF

Дизель-электрический гибрид – вещь довольно необычная. И именно на это делает ставку Mercedes, выводя в свет кроссовер GLE 350 de. Ведь он сочетает то, что так любят европейские покупатели: тяговитый дизельный мотор и более чем скромный аппетит.

Фото: Mercedes-Benz GLE 350 de / Carscoops, Daimler

Силовая установка GLE 350 de состоит из 2-литрового 194-сильного дизеля и электромотора, который производит 136 л.с. Совокупная отдача (считается не линейно) достигает 320 л.с. и впечатляющих 700 Нм крутящего момента. Также в состав установки входит 31,2-киловаттная тяговая батарея. Вместе с системой рекуперации, она обеспечивает кроссоверу автономный запас хода на чистой электроэнергии до 90 км. А восстановить ее заряд с 10 до 80% через скоростное устройство можно менее, чем за 20 минут.

До 100 км/ч Mercedes-Benz GLE 350 de ускоряется за 6,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч, при использовании ДВС, или 160 км/ч, если речь идет о разгоне на электротяге.

Самое интересное в GLE 350 de – это показатель расхода топлива. На каждые 100 километров пути кроссоверу нужно всего 1,1 литра солярки!

Фото: Mercedes-Benz GLE ESF / Daimler

Какую из шести вариаций модели немецкие инженеры использовали для создания Mercedes-Benz GLE ESF – неизвестно, однако Экспериментальный Автомобиль Безопасности (Experimental-Sicherheits-Fahrzeug) не предназначен для продажи, а потому его показатели расхода топлива абсолютно не интересны. Главная причина существования ESF – проверка в режиме реальности новых электронных систем, помощников и функций безопасности. Например, главной “фишкой” нынешнего концепта (“Мерседес” уже строил подобные машины ранее) является дрон, который выставляет знак аварийной остановки на дорогу.

Mercedes-Benz Vision EQS Concept

Концепт EQS Concept служит указателем, голубой звездой с тремя лучами, за которой пойдут другие электрокары EQ. Иначе говоря, со временем концепт превратится в серийный EQS, который станет флагманом электробренда.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS Concept / Daimler

Полный список новых моделей на стенде Mercedes-Benz во Франкфурте:

A 250 e

A 45 S 4MATIC+

B 250 e

CLA 180

AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé

CLA 200 Shooting Brake

CLA 220 d Shooting Brake

AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake

CLS 220 d

GLB 200

GLB 220 d 4Matic

GLB 250 4Matic

AMG GLB 35 4MATIC

AMG GLC 43 4MATIC Coupé

AMG GLC 43 4MATIC

GLS 580 4Matic

GLE 400 d Coupé

AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

EQC 400 4MATIC

EQC Edition 1886

EQV 300

V 300 d

S 560 Cabriolet

S 560 e

AMG GT 63 S 4MATIC+

Maybach S 560 4MATIC

Vision Urbanetic

Vision EQ Silver Arrov

VISION EQS

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